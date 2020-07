Lorenzo Amoruso non si tira indietro | La fine del viaggio a Temptation Island (Di venerdì 31 luglio 2020) Lorenzo Amoruso non si tira indietro e durante l’ultima puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera si è mostrato pronto alla resa dei conti con Manila. La coppia dopo ventuno giorni separati nei rispettivi villaggi ha avuto la possibilità di vedersi e di chiarire alcuni comportamenti e dichiarazioni dette l’uno nei confronti dell’altra. Il falò di confronto finale tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro è stato davvero infuocato ma soprattutto pieno di colpi di scena e di emozioni. L’ex calciatore infatti, si è mostrato fin da subito molto innervosito da alcune affermazioni lanciate nei suoi confronti da Manila. Davanti a Filippo Bisciglia infatti, la coppia ha dato il meglio di ... Leggi su giornal

