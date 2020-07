Logitech K780, tastiera Bluetooth multi-dispositivo su Amazon con sconto del 28% (Di venerdì 31 luglio 2020) Logitech K780 è una tastiera Bluetooth molto interessante, che ha due caratteristiche principali: quella di essere compatibile sia con dispositivi equipaggiati con Windows che con Apple mac OS e quella di offrire supporto per tablet e mouse, che possono così restare accesi e a vista, mentre lavoriamo al computer. Una soluzione perfetta dunque per il multitasking, oggi ancora più interessante grazie allo sconto del 28% su Amazon, che fa scendere il prezzo da 103,99 a 74,99 euro, con un risparmio di 29 euro. Esteticamente la tastiera è come sempre assai curata, tanto nel design che nei materiali, con un ripiano nero lucido per la tastiera vera e propria, sovrapposto a una base ... Leggi su ilfattoquotidiano

ScontiCOfferte : Logitech K780 Tastiera Wireless ??2.4 GHz e Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple, Android o ?? ?? 74.99€ i… - CouponsOfferte : Logitech K780 Tastiera Wireless 2.4 GHz e Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple, Andro sconto del 28% da 10… - CouponOfferte : #31Luglio ???OFFERTA AMAZON??? ?? Logitech K780 Tastiera Wireless 2.4 GHz e Bluetooth Multidispositivo per Windows, A… -

Ultime Notizie dalla rete : Logitech K780 Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 31/7/2020 Multiplayer.it