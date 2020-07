J.K. Rowling: rimosso il cartellone in suo sostegno da una stazione di Edinburgo (Di venerdì 31 luglio 2020) Un cartellone pubblicitario a sostegno di J.K. Rowling è stato rimosso da una stazione di Edinburgo perché considerato "messaggio politico". Un cartellone pubblicitario ideato per sostenere J.K. Rowling è stato rimosso dalla fermata di Weaverly a Edinburgo perché considerato troppo politico. Un portavoce dell'azienda di trasporti ha spiegato che le parole riportate sul cartellone a favore della creatrice di Harry Potter non erano offensive, tuttavia il contesto poteva risultare offensivo. La femminista Kellie-Jay Keen-Minshull aveva ideato il cartellone che riportava la scritta "I love JK Rowling". L'attivista aveva pagato 1.200 sterline per ... Leggi su movieplayer

Chi è J. K. Rowling: tutto sulla creatrice di Harry Potter

Chi è J.K. Rowling, la scrittrice inglese che ha fatto fortuna scrivendo la saga del maghetto più amato di tutti i tempi, Harry Potter. J.K. Rowling La scrittrice Joanne Rowling è nata a Yate, in Ingh ...

