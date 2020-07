Inter, gli acquisti a bilancio: quanto sono costati davvero Lukaku ed Eriksen (Di venerdì 31 luglio 2020) Un calciomercato da oltre 180 milioni di euro. È questa la cifra investita sul mercato dall’Inter durante la stagione 2019/20 per quanto riguarda gli acquisti a titolo definitivo, secondo quanto emerge da alcuni documenti ufficiali del club nerazzurro che Calcio e Finanza ha potuto visionare, in cui sono resi noti i dati economico-finanziari nei primi … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Paolo_Bargiggia : Su Messi/@Inter vi lascio un dettaglio curioso: da oltre un mese ci sta lavorando, tra gli altri, un legale milanes… - thetrueshade : Qualcuno può controllare se il social media manager dell’Inter sta bene? Al minuto dopo del fischio finale di Cardi… - Inter : ?? | FORMAZIONE #InterNapoli, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - Davide43692572 : @_Mdk7_ Caro Marco, l'affarone lo ha fatto l'Inter. Visto che 'doveva andare gratis alla Juventus' e poi ci siamo l… - gianpy_83 : Rosso di 100 milioni per l'Inter, mi sa che per lo stadio nuovo gli dobbiamo mettere un garante #inter #Suning -

Sandro Tonali sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Accordo raggiunto tra il club nerazzurro e il Brescia del presidente Cellino Accordo totale tra Inter e Brescia per Sandro Tonali. Stando ...Compie oggi, venerdì 31 luglio, 51 anni Antonio Conte, che avrà poco tempo per festeggiare materialmente. Domani l'Inter si gioca il secondo posto sul campo dell'Atalanta. Nel frattempo gli auguri per ...