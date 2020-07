Inter, Brozovic furioso al pronto soccorso: arrivano i carabinieri (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono giornate particolarmente movimentate queste per Marcelo Brozovic. Dopo il ritiro della patente, per non aver superato, di pochissimo, l'alcol test, il centrocampista nerazzurro ha passato una ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #Brozovic furioso al pronto soccorso del San Carlo: i medici chiamano i #carabinieri - pisto_gol : ?? La Bomba di oggi: Kantè + Emerson Palmieri all’Inter grazie alle cessioni di Skriniar (Psg o ManchUtd) e Brozovic… - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 10 Lautaro, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé… - milanistacazzo : @Corriere @battitomilan7 comunque fa ridere vedere Brozovic titolare fisso e Nainggolan mandato a fare in culo perc… - AlanBisio : RT @Gazzetta_it: #Brozovic furioso al pronto soccorso del San Carlo: i medici chiamano i #carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Brozovic

Marcelo Brozovic continua a far parlare di sé, soprattutto per le avventure fuori dal campo. Il centrocampista dell’Inter, ieri sera, ha creato scompiglio presso il pronto soccorso dell’ospedale San C ...MILANO - Ancora guai per Marcelo Brozovic, il centrocampista 27enne dell'Inter che, a Milano, ha dato in escandescenze in un pronto soccorso dove pretendeva di far visitare un amico lievemente ferito ...