Il Gruppo di illuminazione Penta incorpora Castaldi (Di venerdì 31 luglio 2020) : nasce un polo industriale made in Italy da 30 milioni di euro Tre stabilimenti produttivi a Meda (MB), Cassano Magnago (VA) e Ormelle (TV), 130 dipendenti, 30 milioni di euro di fatturato consolidato, di cui il 70% da export: questi, in estrema sintesi, i numeri del Gruppo di illuminazione Penta, capitanato da Andrea Citterio,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo illuminazione Audi, l’evoluzione dell’illuminazione: i nuovi gruppi ottici con tecnologia OLED Motorionline Audi, l’evoluzione dell’illuminazione: i nuovi gruppi ottici con tecnologia OLED

I nuovi gruppi ottici OLED sviluppati dal marchio dei Quattro Anelli hanno fatto il loro debutto sulla nuova Audi Q5 svelata in anteprima la scorso giugno. Come spiega Werner Thomas, project manager d ...

Odelo chiude impianto in Germania

Ristrutturate le attività tedesche del gruppo turco, con il taglio di oltre 200 posti di lavoro, per far fonte alla crisi nel settore automotive. Il produttore turco di sistemi per illuminazione autom ...

