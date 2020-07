GP Silverstone 2020, analisi prove libere e passo gara (Di venerdì 31 luglio 2020) GP Silverstone 2020 – Si chiude la prima giornata di prove libere del weekend inglese, che ci dice ancora una volta della supremazia Mercedes insieme alla Racing Point. Bene sul giro secco la Red Bull ma molto nervosa sul passo gara. La Ferrari si è presentata con ali molto scarichi per sopperire alle carenze di motore. prove libere 1 Max Verstappen ha registrato il primo tempo nella simulazione di qualifica al mattino in 1:27.422. Il giovane olandese ha preceduto Lewis Hamilton di circa quattro decimi e Lance Stroll, che ha chiuso a circa sei decimi di distacco. Charles Leclerc ha chiuso in quinta posizione a otto decimi dalla vetta davanti a Valtteri Bottas tardato di circa 1 secondo. Quarto tempo per la Red Bull di Albon a ... Leggi su sport.periodicodaily

In Spagna l’aumento dei casi fa temere sull’effettiva realizzazione del Gran Premio, nel frattempo si aprono nuovi scenari Oggi sono 13 gli appuntamenti effettivamente confermati del calendario che ca ...

FIA F2 | Silverstone, Qualifiche: colpo grosso di Drugovich con MP Motorsport

Felipe Drugovich conquista la sua prima pole position in Formula 2, segnando il giro più veloce nelle qualifiche di Silverstone con MP Motorsport. Eccezionale pole position per Felipe Drugovich nelle ...

