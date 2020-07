Genoa, alta tensione in vista del Verona: “Fuori i cogli*** o fuori da Genova” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il campionato di Serie A si avvia alla conclusione e se lo Scudetto è già nelle mani della Juventus, la lotta per la salvezza è più viva che mai. Genoa e Lecce infatti si giocheranno la permanenza nella massima serie nell’ultima giornata di campionato in un duello a distanza. In casa Genoa la tensione è altissima in vista della sfida decisiva contro il Verona, tanto che all’esterno del centro sportivo Signorini, dove la squadra ha ripreso la preparazione, è comparso uno striscione molto chiaro: “fuori i Coglioni o fuori da Genova“. VI sono inoltre numerose scritte con la vernice spray sul muro circostante, eloquenti quanto lo striscione: “Indegni”, “Preziosi vattene ” e ... Leggi su sportface

Il campionato di Serie A si avvia alla conclusione e se lo Scudetto è già nelle mani della Juventus, la lotta per la salvezza è più viva che mai. Genoa e Lecce infatti si giocheranno la permanenza nel ...

Testa al campo, ma con un orecchio a Udine. Il Genoa cade pesantemente a Reggio Emilia, battuto dal Sassuolo 5-0, in rete con Traore e Berardi nel primo tempo e nella ripresa con Caputo (doppietta) e ...

