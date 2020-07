Franca Valeri, i 100 anni di una sopraffina esperta d’umanità (Di venerdì 31 luglio 2020) Franca Maria Norsa, in arte Franca Valeri è nata a Milano il 31 luglio del 1920 e quest’anno compie 100 anni. Un traguardo suggestivo che diventa un’occasione irrinunciabile per ricordare la grandezza di un’artista che tra teatro, cinema, opera lirica, radio, letteratura e televisione ha fatto la storia dello spettacolo e della cultura italiana. Un primato che le è stato giustamente riconosciuto in occasione della 65esima edizione dei Premi David di Donatello. Il Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, Piera Detassis, ha tenuto a sottolineare come la sua creatività abbia “letteralmente rivoluzionato la comicità e l’immagine femminile dal secondo dopoguerra con l’invenzione di personaggi simbolo come La ... Leggi su gqitalia

dariabig : Domani compie 100 anni e lui vuole sposarla, ora basta, non ci vado. - ilfoglio_it : #FrancaValeri è un genio. Una grande attrice e una grande scrittrice. Le sue donne sono ancora e sempre tra noi. L'… - raicinque : Omaggio a #FrancaValeri per i suoi #100anni festeggiata domani con una programmazione interamente dedicata a lei Do… - emsiclaire3 : RT @VentagliP: Buongiorno naviganti tra i #VentagliDiParole! Oggi, in occasione del centesimo compleanno di Franca Valeri, lo dedichiamo… - DatodiPaola : RT @RadiocorriereTv: #buongiornoRai #BuonCompleanno a #FrancaValeri, regina dell’ironia Battutista, monologhista, caratterista, regista d’… -