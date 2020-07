Forte ritorno della pandemia in UK: restrizioni per 4 milioni di persone (Di venerdì 31 luglio 2020) A sole quattro settimane dalla fine del primo lockdown, in UK scattano nuove regole di distanziamento sociale per 4 milioni di persone: divieto di incontro al chiuso per persone di diverse famiglie L’Inghilterra si appresta ad entrare in una nuova fase di restrizioni a seguito di un Forte ritorno della pandemia: dalla mezzanotte scorsa è … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Forte ritorno La Rosetana annuncia il ritorno del forte difensore Marini ! Tuttocampo Webuild in forte calo dopo dati sem1, quadro grafico di medio termine a rischio

Webuild in lieve rialzo (+1,0% a 1,1740 euro) dopo il -9,29% subìto ieri in scia alla pubblicazione dei risultati del primo semestre: ricavi in calo a 2.213,1 milioni di euro rispetto ai 2.709,9 milio ...

Covid, Associazione Presidi: su ritorno in classe poche certezze

Roma, 31 lug. (askanews) - "Su ritorno in classe poche certezze. La sensazione è che si arriverà sul filo di lana. Noi italiani non riusciamo a pianificare le cose nel tempo, poi all'ultimo con uno sc ...

