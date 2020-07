Formula 1, Sergio Pérez positivo al Covid. Il pilota della Racing Point dovrà saltare la gara di Silverstone (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Covid-19 colpisce anche la Formula 1: Sergio Pérez, 30enne pilota della Racing Point, è risultato positivo al coronavirus. Ad annunciarlo la stessa Formula 1 sul suo profilo Twitter. Ieri era giunta la notizia che il team del pilota argentino non si sarebbe presentato in pista per le prove libere proprio a seguito di un primo test risultato positivo. Il secondo, nell’arco della giornata, ha tolto ogni dubbio e costretto tutta la squadra del pilota all’isolamento. “Le procedure stabilite dalla FIA e dalla Formula 1 hanno previsto un rapido contenimento di un incidente che non avrà alcun impatto più ampio ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Formula 1, Sergio Perez positivo al Coronavirus: escluso dal Gp di Silverstone - SkySportF1 : ULTIM'ORA F1 Sergio Perez salterà il GP di Silverstone Il pilota della Racing Point positivo al Covid-19… - SkySportF1 : F1, Sergio Perez assente nella conferenza del GP Silverstone: gli aggiornamenti #SkyMotori - clikservernet : Formula 1, Sergio Pérez positivo al Covid. Il pilota della Racing Point dovrà saltare la gara di Silverstone - Noovyis : (Formula 1, Sergio Pérez positivo al Covid. Il pilota della Racing Point dovrà saltare la gara di Silverstone) Pla… -