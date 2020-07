Focolaio in Veneto, ancora scontro tra Zaia e Crisanti. Il governatore: «Il centro migranti sia dismesso». Il virologo: «Gli extracomunitari non portano il virus» (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 luglio)C’è stato un periodo in cui la diffusione del Coronavirus, in Veneto, sembrava essersi fermata. Pochi casi, alcuni giorni persino zero nuovi contagi: un miracolo per un territorio che è stato colpito con la stessa tempistica della tristemente famosa Codogno. Poi, però, con l’inizio dell’estate, i focolai veneti sono tornati a riaccendersi: il contrasto alla pandemia torna a essere il pane quotidiano per cittadini e politici della Regione. «Clinicamente in questo momento non siamo in emergenza», ci tiene a precisare il governatore Luca Zaia, che annuncia la firma di una nuova ordinanza che «prolungherà tutte le misure già previste fino al 15 ottobre». Poi spiega che in ... Leggi su open.online

