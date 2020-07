Fabrizio Corona, il messaggio insieme al figlio: “In nome della giustizia” (Di venerdì 31 luglio 2020) L’ultimo post di Fabrizio Corona insieme al figlio Carlos Maria veicola un messaggio: una rinascita in nome della giustizia? Fabrizio Corona in questi mesi è tornato ad essere particolarmente attivo sui social. La sua pagina Instagram è uno specchio sulla sua vita quotidiana, sulle giornate passate in famiglia e con gli amici, ma è anche … L'articolo Fabrizio Corona, il messaggio insieme al figlio: “In nome della giustizia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

DanieleGianca : @jerryscottismo @tottimitico @FlavioMTassotti @Teleradiostereo @Andrea_DiCarlo Che fa tanto Fabrizio Corona...che al mercato comprò... - luigiloop : @repubblica Lo vedo somigliare sempre di più a Fabrizio Corona, la stessa violenta arroganza. Sono convinto farà la stessa fine. - alicenayara4 : @matteosalvinimi Attendiamo un video in bicicletta come quello di Fabrizio Corona. Matteo, non deluderci ?? - Androme41570689 : Il mio sogno proibito di oggi? #Salvini che scappa in 500 in POrtogallo come Fabrizio Corona #salviniaprocesso - kazuumiyoshi : mi son vista ilary blasi vs fabrizio corona, non c'ho capito nulla -