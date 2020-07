El Shaarawy, nervosismo e tensioni: lo Shangai Shenua lo sospende (Di venerdì 31 luglio 2020) Un esordio nerissimo. Comincia male il campionato per Stephan El Shaarawy. nervosismo e tensione durante il match tra il “suo” Shangai Shenua e il Guangzhou Evergrande di qualche giorno fa. L’ex attaccante di Milan e Roma, sostituito al 55′, sarebbe uscito dal campo contrariato per via del cambio, rientrando subito negli spogliatoi. Comportamento, questo, non gradito al club, che – come riportano alcuni media locali – avrebbe deciso di sospenderlo in attesa di nuove comunicazioni. Il primo provvedimento è infatti la non convocazione per la seconda gara del torneo, contro lo Shenzen di Donadoni, giocata ieri. Che questa frattura non possa significare ritorno in Europa?L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Shaarawy nervosismo El Shaarawy, nervosismo e tensioni: lo Shangai Shenua lo sospende CalcioWeb