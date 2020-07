Doposole: l’indispensabile per la pelle dopo il sole (Di venerdì 31 luglio 2020) Il doposole è l’equivalente dell’unguento usato nell’antichità per calmare e riparare la pelle danneggiata. Ed è il cosmetico che, insieme ai solari veri e propri, permette di tenere sotto controllo l’impatto della radiazione luminosa sull’epidermide. Tutti i perché non dimenticarlo. doposole: gel, latte, creme e baume sfoglia la gallery A cosa serve il doposole «Mentre lo ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Doposole l’indispensabile