Diego Lopez: “Non conosco il futuro di Tonali. Donnarumma è disponibile per domani” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il tecnico del Brescia Diego Lopez è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria. Lopez si è soffermato su Sandro Tonali: “E’ un ragazzo molto giovane. Non conosco il suo futuro. Queste sono cose che fa il presidente con il ragazzo. Non so cosa succederà, ma se rimarrà saremo contenti. Preferisco non dare una mia opinione su Tonali. Lui è cresciuto nel Brescia, è importante ed è ancora un giocatore di questa squadra”. Sulle condizioni di Donnarumma:“Ha avuto un affaticamento muscolare, non abbiamo voluto rischiarlo nella scorsa partita. Domani sarà a disposizione”. Il Brescia vuole evitare il record negativo di 26 sconfitte: ... Leggi su alfredopedulla

