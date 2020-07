De Luca vuole obbligare chi va al ristorante a presentare la carta d’identità (Di venerdì 31 luglio 2020) Chi si recherà al ristorante in Campania dovrà mostrare la propria carta d’identità. La misura sarà prevista da un’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, attualmente in fase di valutazione. «Noi stiamo valutando due altre misure da prendere e quindi due altre ordinanze. Una ordinanza riguarda l’obbligo per chi va al ristorante di fornire la carta di identità». Ad annunciarlo, da Salerno, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine dell’incontro con i vincitori del concorso regionale. Secondo il governatore, «almeno uno dei clienti per ogni tavolo lo deve fare perché abbiamo verificato che ci sono degli imbecilli, irresponsabili che danno generalità ... Leggi su giornalettismo

