De Laurentiis: «Felici dell’arrivo di Osimhen. Avrà la maglia numero 9» (Di venerdì 31 luglio 2020) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli. Naturalmente il tema principe è l’acquisto di Victor Osimhen. De Laurentiis ha ufficializzato l’affare con il consueto tweet nel pomeriggio. Queste le parole del presidente sul nigeriano. “Felici dell’arrivo di Osimhen. Il ragazzo incantato da Partenope. Avrà la maglia numero 9. Gattuso ci teneva molto all’acquisto di Victor Osimhen. Bravissimo Giuntoli nella trattativa anche perché il ragazzo ha cambiato gli agenti in corsa. Al Lille andranno circa 80 milioni mentre al giocatore nei vari anni tra i 4 ed i 4.5 milioni a stagione” L'articolo De Laurentiis: ... Leggi su ilnapolista

Spazio_Napoli : - AndreaStair : RT @napolista: De Laurentiis: «Felici dell’arrivo di Osimhen. Avrà la maglia numero 9» Radio Kiss Kiss Napoli il presidente azzurro: “Il ra… - napolista : De Laurentiis: «Felici dell’arrivo di Osimhen. Avrà la maglia numero 9» Radio Kiss Kiss Napoli il presidente azzurr… - NCN_it : DE LAURENTIIS A KISS KISS: «FELICI DELL'ARRIVO DI #OSIMHEN. AVRÀ LA MAGLIA NUMERO 9» #Napoli #DeLaurentiis #ADL… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis Felici

Nel giorno dell’annuncio di Victor Osimhen, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli che andrà in onda questa sera alle ore 2 ...Si è tenuta ieri l'attesa riunione della Lega Serie A per decidere il futuro dei diritti tv del campionato. I venti club riuniti a Milano alla fine si sono presi tre settimane di tempo per riflettere ...