Coronavirus, Pregliasco: la mascherina “è un accessorio come gli occhiali da sole. I migranti? Non si dimentichi che il virus è arrivato in business class” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Non avrebbe assolutamente senso la tintarella col segno della mascherina” ma “la mascherina è un accessorio come gli occhiali da sole: bisogna usarla quando serve“: lo ha affermato Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, durante la trasmissione Agorà Estate, su Rai 3. In riferimento alla situazione contagi in Italia Pregliasco commenta: “E’ giusto essere ottimisti ma anche assolutamente prudenti e vigili per monitorare la patologia di cui ora vediamo la parte relativamente più buona“. “Stiamo vivendo una situazione sostanzialmente felice, anche se la tendenza di questi giorni è al rialzo con bassissimo numero di casi, individuati con azione ... Leggi su meteoweb.eu

L’Italia è stata la prima in Europa a essere travolta dal covid-19. Ora che la prospettiva di un nuovo lockdown incombe sui suoi vicini, il paese sembra essere riuscito a scongiurare una nuova impenna ...

Meno morti, ma contagi in aumento Gli scienziati: rischio seconda ondata

"Se il trend andrà nei prossimi 3-5 giorni verso la crescita, come è successo in Francia e in Spagna – osserva il virologo Fabrizio Pregliasco –, allora ... La Spagna ha 1.229 nuove infezioni da ...

