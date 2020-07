Coronavirus, in Inghilterra scattano restrizioni per 4 milioni di persone: vietato incontri al chiuso tra nuclei famigliari diversi (Di venerdì 31 luglio 2020) Più di 900 contagi nelle ultime 24 ore hanno fatto scattare dalla mezzanotte una brusca stretta in Inghilterra, a quattro settimane dall’allentamento delle restrizioni che avevano consentito alle persone di incontrarsi al chiuso per la prima volta dalla fine di marzo. Nel Paese europeo con più vittime per Covid-19, a partire dalla mezzanotte 4 milioni di persone dovranno seguire nuove misure, che autorità locali e polizia hanno il potere di far applicare. Tra le altre cose, alle persone di gruppi familiari diversi è proibito incontrarsi al chiuso nella Greater Manchester e in parti del Lancashire orientale e del West Yorkshire. Un nucleo familiare potrà andare al pub, ma senza mescolarsi con ... Leggi su ilfattoquotidiano

Virus, in Inghilterra restrizioni per 4 milioni di persone nel Nord: «Colpa delle riunioni di famiglia»

Il virus torna a spaventare l'Inghilterra. Dalla mezzanotte scorsa infatti, è scattato un brusco giro di vite per i movimenti di oltre 4 milioni di persone nel nord dell'Inghilterra, a seguito di un f ...

