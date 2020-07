Coronavirus, aumentano i morti: altri 9 (ieri erano 3). Stabili i nuovi casi, con 6mila tamponi in più. Preoccupa ancora il Veneto: +117 contagi in 24 ore (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 luglio)Il bollettino del 31 luglio Sono 9 i nuovi decessi legati al Coronavirus comunicati oggi, 31 luglio, dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute. ieri le vittime erano state 3 – un dato che era in miglioramento rispetto alle 7 del giorno prima e alle 10 del 29 luglio. Il totale delle morti in Italia sale così a 35.141. I nuovi positivi sono invece + 379, su un totale di 68.444 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. ieri i nuovi casi erano stati 386, mentre il giorno prima 289. Il totale dei casi di Covid-19 registrati fin dall’inizio della pandemia è di 247.537. In tutto, i ... Leggi su open.online

"L'anno che si è chiuso non risentiva ovviamente della crisi Covid-19, e ha visto Menarini aumentare la sua presenza all'estero e rafforzare la sua governance con la nomina, a settembre, del Ceo del ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 lug - "Il numero di contagiati da Covid-19 nel nostro Paese e' in lieve aumento anche se resta contenuto con un Rt di poco al di sotto di 1". E' il commento ...

