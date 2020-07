Come è finito Temptation Island 2020? Un mese dopo Antonella Elia, Anna e Manila Nazzaro tra ripensamenti e conquiste (Di venerdì 31 luglio 2020) Come è finito Temptation Island 2020? Una lunga puntata ieri sera ha chiuso il cerchio intorno alle sei coppie che un mese fa sono sbarcate in Sardegna con sogni, speranze e piani da mettere in atto per portare a casa un risultato concreto ma per loro strada facendo tutto è cambiato e per un attimo le cose si sono addirittura capovolte. Il programma si è chiuso con gli ultimi tre falò annunciati ovvero l'ultima parte di quello di Antonella Elia e Pietro delle Piane, quello di Anna e Andrea e, infine, di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro.Proprio gli ultimi due sono stati i protagonisti promossi di questa edizione in quanto a consigli, valori e comportamento e per un attimo ieri ... Leggi su optimagazine

