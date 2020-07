Cacciari: “I complici di Salvini lo hanno mandato a processo” (Di venerdì 31 luglio 2020) L’ex sindaco di Venezia ha espresso sconcerto per il comportamento di alcuni alleati del leader della Lega. “Salvini se l’è forse chiamata, ma era evidente che sarebbe finita così”, prosegue Cacciari. Massimo Cacciari non ci sta ed entra a gamba tesa sulla decisione presa ieri dal Senato. La votazione avvenuta nelle scorse ore ha portato … L'articolo Cacciari: “I complici di Salvini lo hanno mandato a processo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

"I "complici" nel fatto hanno votato per mandare Salvini a processo, mi sembra al di là di ogni decenza". A dirlo all’AdnKronos è Massimo Cacciari, commentando il sì del Senato all’autorizzazione a ...Nel giorno in cui il Senato ha accolto la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal tribunale di Palermo nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms, c’è chi è rimasto perplesso d ...