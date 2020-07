Bonus bebè, l'Europa ci costringe a pagarlo anche agli immigrati (Di venerdì 31 luglio 2020) Michele Di Lollo La Corte costituzionale decide di non decidere sull'estensione degli assegni di maternità a tutti gli immigrati. Ora la palla passa ai giudici di Bruxelles Un Bonus che ha il sapore dell’ingiustizia. L’ordinanza emessa ieri dalla Corte costituzionale farà storia. Una decisione che piega, una volta ancora, la sovranità italiana alle istituzioni europee. Nulla di nuovo su questo fronte, in realtà. I trattati Ue nei decenni scorsi hanno radicalmente vincolato il nostro Paese alle autorità comunitarie. Questa volta, però, si è trattato di decidere sugli assegni di natalità e di maternità che potrebbero essere estesi agli immigrati extracomunitari senza permesso di soggiorno. La Consulta, in realtà, ha deciso di non ... Leggi su ilgiornale

Bonus bebè, la Consulta si rivolge alla Corte Ue

Il divieto di discriminazioni arbitrarie e la tutela della maternità e dell'infanzia, salvaguardati dalla Costituzione italiana, devono essere interpretati anche alla luce delle indicazioni vincolanti ...

