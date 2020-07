A Hong Kong sono state rinviate le elezioni legislative a causa di un peggioramento dell’epidemia (Di venerdì 31 luglio 2020) La governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha annunciato venerdì che le elezioni legislative per il rinnovo del parlamento locale, previste per il 6 settembre, saranno rinviate in seguito al peggioramento della situazione dell’epidemia da coronavirus. Lam, durante la conferenza stampa Leggi su ilpost

sandrogozi : Ennesima violazione da Pechino dell'autonomia di #HongKong, dello Stato di diritto e della democrazia. Nonostante g… - ItaliaViva : Non possiamo far finta di non vedere cosa succede in alcuni paesi con i quali abbiamo relazioni internazionali. Chi… - petergomezblog : Spagna, più di 1100 contagi in 24 ore: mai così tanti dal 2 maggio. In Usa altri 1500 morti, allarme a Hong Kong - felicia_freedom : RT @sandrogozi: Ennesima violazione da Pechino dell'autonomia di #HongKong, dello Stato di diritto e della democrazia. Nonostante gli inter… - erregi69 : Hong Kong rimanda le elezioni causa Covid: “Situazione grave”. Così Pechino prende tempo contro i dissidenti -