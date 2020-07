67 mila metri cubi di calcestruzzo per il Ponte di Genova (Di venerdì 31 luglio 2020) Genova (ITALPRESS) – Settanta persone tra tecnici specializzati, operatori di impianto e tecnologi dei materiali, prodotti 100% certificati lungo tutta la filiera, 6.000 analisi di laboratorio, 67.000 metri cubi di calcestruzzo, pari a 160.000 tonnellate, per la realizzazione delle fondamenta, delle pile che sostengono il Ponte e della soletta su cui è stato poi steso il manto d’asfalto, due certificazioni internazionali per gli impianti di produzione fino a 100 automezzi al giorno impegnati nel trasporto dei materiali. E’ questo l’insieme di competenze e materiali messi in campo da Italcementi e Calcestruzzi per la realizzazione del Ponte Genova San Giorgio.“Fin da quando i progettisti dello studio di Renzo Piano sono venuti presso ... Leggi su ildenaro

