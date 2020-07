ZTL e varchi elettronici in piazza Adriano: arriva l’ok del Ministero (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Via libera definitivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle procedure attivate dall’amministrazione Mirra volte all’istituzione permanente di una ZTL nell’area dell’Anfiteatro Campano, con fondi stanziati in bilancio, che sarà disciplinata da due varchi automatici con controllo elettronico agli ingressi all’area da via Galatina e corso Aldo Moro. La scelta dell’Amministrazione Mirra parte da lontano e, precisamente, dal progetto “Movida Sicura” e dalla contestuale fase di sperimentazione della zona a traffico limitato che, dal 2017, viene istituita durante i week-end nei periodi di maggiore affluenza in quell’area che, nel corso degli anni, è diventata sempre più punto di ritrovo di ... Leggi su anteprima24

