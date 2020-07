Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2020 ore 07:30 (Di giovedì 30 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2020 ORE 7:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. A PROPOSITO DEL TRATTO URBANO, RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SONO CHIUSI GLI SVINCOLI DI TOGLIATTI E FIORENTINI IN ENTRATA VERSO IL RACCORDO E IN USCITA PROVENENDO DALLA TANGENZIALE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI TOR CERVARA. CI SPOSTIAMO SULLA VIA TIBERINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTELNUOVO DI PORTO NEI DUE SENSI DI MARCIA. INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA CON CODE NEI PRESSI DI ... Leggi su romadailynews

