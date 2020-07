Turris, ecco l’impianto in deroga: c’è l’ufficialità (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTorre del Greco (Na) – Come anticipato qualche giorno fa da Anteprima24.it, l’impianto in deroga per l’iscrizione della Turris al campionato di Serie C 2020-2021 sarà il Partenio-Lombardi di Avellino. ecco il comunicato ufficiale della società, rilasciato nella serata di ieri. “Alla scadenza (29 luglio, ndr.) del termine per la comunicazione alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc di un impianto “in deroga” sul quale svolgere provvisoriamente l’attività ufficiale – al fine della concessione della Licenza nazionale per il campionato di serie C 2020-2021 -, la S.S. Turris Calcio comunica di aver indicato lo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino, avendone ... Leggi su anteprima24

