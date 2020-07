Si prospetta un autunno tragico. “L’Italia verso la bancarotta” avverte il famoso giornale online (Di giovedì 30 luglio 2020) Tragica. Se la situazione adesso è piena di falle, con l’arrivo dell’autunno sarà pronta a peggiorare. Le casse dello Stato sono vuote, le prime ombre del Recovery Fund non si vedranno prima di luglio e settembre del 2021, nello specifico, come confermato dal commissario dell’ UE Paolo Gentiloni, “il 70% dei fondi sarà disponibile tra 2021 e 2022, mentre la restante parte sarà allocata in tempi ancora più lontani, nel 2023”. Bisogna considerare inoltre che parliamo di uno strumento finanziario a debito senior, ciò significa che i debiti nei confronti della UE saranno prioritari rispetto al resto del debito pubblico. Tra i problemi più urgenti, riferisce Dagospia.it, vi è il crollo della domanda. Solo la richiesta dei nostri prodotti dall’America si è contratta del ... Leggi su ilparagone

Paola Cortellesi: un autunno tra cinema e tv

L'autunno di Paola Cortellesi si prospetta intenso. Ospite della terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival l'attrice romana ha parlato al pubblico dei suoi prossimi progetti al cinema e in tv ...

I disabili devono essere percepiti come soggetti con diritti

“Si prospetta un autunno di battaglie”, di massiccia presenza nelle piazze per mostrare nel concreto il dissenso a questo modo di far politica. Decreto rilancio è legge ma è solo un’ulteriore negazion ...

