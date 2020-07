Scusate se esisto: cast e location del film (Di giovedì 30 luglio 2020) Stasera, 30 luglio 2020, in tv (su Rai 1) va in onda Scusate se esisto, film del 2014 diretto da Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi e Raoul Bova, ispirato dal progetto dell’architetta italiana Guendalina Salimei per la riqualificazione del Corviale. Ma qual è il cast del film Scusate se esisto in onda oggi su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori e i rispettivi ruoli: Paola Cortellesi: Serena Bruno Raoul Bova: Francesco Corrado Fortuna: Pietro Lunetta Savino: Michela Marco Bocci: Nicola Ennio Fantastichini: Dott. Ripamonti Cesare Bocci: Volponi Stefania Rocca: Maria Federica De Cola: Martina Beatrice Vendramin: Monica Simon Grechi: Marco Antonio D’Ausilio: Impiegato finto tifoso Juventus Filomena Macro: zia Clementina (zia di ... Leggi su tpi

gayit : Stasera in Tv, 'Scusate se esisto!' con Raoul Bova e Marco Bocci gay al cospetto di un'esilarante Paola Cortellesi… - bubinoblog : GUIDATV E TOTOSHARE ESTATE 30 LUGLIO 2020: UN GIOVEDÌ TRA SCUSATE SE ESISTO, L'ULTIMA DI TEMPTATION ISLAND E IN AR.… - zazoomblog : “Scusate se esisto!” il film con Paola Cortellesi e Raoul Bova su Rai1 - #“Scusate #esisto!” #Paola #Cortellesi - hazsangels : Scusate ma a me sembra un comportamento da bambine dire 'almeno sa che esisto, a loro non se le calcola'... Manca solo il gnegne - BovaSpain : Stasera, Scusate se esisto 21:25 Rai uno con #RaoulBova -