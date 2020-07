Roma: sbaglia a fare retromarcia e prende in pieno un albero (FOTO) (Di giovedì 30 luglio 2020) Alle ore ore 12:00 circa di questa mattina la Squadra 9A del distaccamento di Prati dei Vigili del Fuoco è intervenuta in Piazza Giuseppe Mazzini a Roma, all’incrocio con Via Ruffini, a seguito di una richiesta di soccorso. Una donna, infatti, è stata estratta dall’abitacolo – con tecniche di primo soccorso – dopo aver eseguito un’errata manovra di retRomarcia. L’auto, infatti, ha preso in pieno un albero. Sul posto anche il personale sanitario del 118. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma: sbaglia a fare retromarcia e prende in pieno un albero (FOTO) - danielelozzi : @paologabi Vincono sempre le stesse perché possono permettersi calciatori più forti... se la Juve sbaglia l'acquist… - selfcontrolroma : @stra_roma @matteopinci ?????? Sicuramente sbaglia la Treccani però ?? - Salvato95551627 : RT @MassimoCaputi: La Roma blinda il 5° posto e lascia al Milan i preliminari di Europa League. La vittoria contro il Torino per 3-2 ha la… - MassimoCaputi : La Roma blinda il 5° posto e lascia al Milan i preliminari di Europa League. La vittoria contro il Torino per 3-2 h… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sbaglia Roma: sbaglia a fare retromarcia e prende in pieno un albero (FOTO) Il Corriere della Città Vincono Lazio e Milan, Genoa ko si gioca la salvezza con il Lecce

Roma - La Lazio batte il Brescia e rimane in piena lotta con ... 4-1 sulla Samp grazie alla doppietta dello svedese e alla rete del turco. I blucerchiati hanno sbagliato un penalty, ma hanno segnato ...

Serie A. Successo 3-2 della Roma a Torino, il quinto posto è matematico

Segna Berenguer, ma i giallorossi capovolgono con Dzeko, Smalling e il rigore di Diawara. Il gol di Singo non riapre la partita. Il Cagliari batte la Juventus 2-0, poker della Fiorentina al Bologna Co ...

Roma - La Lazio batte il Brescia e rimane in piena lotta con ... 4-1 sulla Samp grazie alla doppietta dello svedese e alla rete del turco. I blucerchiati hanno sbagliato un penalty, ma hanno segnato ...Segna Berenguer, ma i giallorossi capovolgono con Dzeko, Smalling e il rigore di Diawara. Il gol di Singo non riapre la partita. Il Cagliari batte la Juventus 2-0, poker della Fiorentina al Bologna Co ...