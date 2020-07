Pestaggio del 23enne romano, la politica chiede chiarimenti: Giachetti, Migliore e Smeriglio presentano un'interrogazione parlamentare al ... (Di giovedì 30 luglio 2020) ... sempre al ministro dell'Interno, già presentata da Roberto Giachetti , deputato di Italia Viva, di cui vi proponiamo il testo: ' Premesso che: secondo quanto riportato dal quotidiano Leggo, nella ... Leggi su leggo

Leggo.it

Sono molte le reazioni politiche e non, dopo l'articolo di Leggo che ha riportato la denuncia di Marco, 23enne romano che ha denunciato di essere stato picchiato, senza motivo, da due agenti della pol ...Milano, 30 luglio 2020 - «Sono stato aggredito da una banda di ragazzi, senza motivo, sotto l’Arco della Pace". Una bottiglia di vetro frantumata sulla testa, una pinza per raccogliere l’immondizia us ...