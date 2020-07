Open arms, Renzi scioglie il dubbio: «Italia viva a favore del processo per Salvini: ma Conte avallò la decisione» (Di giovedì 30 luglio 2020) «Noi dobbiamo rispondere alla domanda se c’era un interesse condizionato di Salvini a non far sbarcare i migranti, scelta che il presidente del Consiglio avallò?». Così il senatore Matteo Renzi ha sciolto le riserve di Italia viva sulla votazione per l’autorizzazione a procedere nei confronti del segretario della Lega prevista oggi al Senato. «Noi voteremo a favore dell’autorizzazione a procedere nei confronti Salvini». Sul caso Open arms per il senatore «non c’era un interesse pubblico nel tenere un barcone lontano dalle coste Italiane. Tu non blocchi l’immigrazione tenendo un barcone al largo, tu aumenti i followers su Facebook». «Siamo ... Leggi su open.online

