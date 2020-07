Open Arms, Meloni: «Uno scandalo processare Salvini. La sinistra impari a battere gli avversari al voto» (Di giovedì 30 luglio 2020) Fratelli d’Italia voterà “compattamente e convintamente” contro l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Nel giorno in cui in Senato approda il voto sulla vicenda Open Arms, Giorgia Meloni ribadisce sui social la linea del partito e ricorda che “processare Salvini per aver difeso i confini italiani dall’immigrazione illegale è semplicemente scandaloso“. Meloni su Open Arms: “scandaloso processare Salvini” Per Meloni, infatti, non ci sono dubbi su quel procedimento e, soprattutto, sul perché le forze di maggioranza sono tanto accanite nel ... Leggi su secoloditalia

