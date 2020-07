Né Sekiro, né Tenchu: Ghost of Tsushima è una storia a sé (Di giovedì 30 luglio 2020) L'ultima esclusiva per la console Sony, targata Sucker Punch, convince per design e azione. La narrazione però si rivela Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Sekiro Tenchu Né Sekiro, né Tenchu: Ghost of Tsushima è una storia a sé Ticinonline