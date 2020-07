Meteo Italia, l’ondata di caldo LIVE: temperature torride con picchi di +41°C in Sardegna e +40°C al Centro (Di giovedì 30 luglio 2020) Avevamo supposto, nell’aggiornamento mattutino, il superamento della soglia non solo dei 40°C raggiungi ieri in Calabria, ma anche lo sfondamento verso i 41°C e segnatamente sui settori meridionali della Sardegna. La stazione Meteo di Guspini, nella provincia del Medio Campidano, nella Sardegna Centro meridionale, ha registrato la temperatura di +41,4°C, circa un’ora fa. Ma il valore estremo è solo indicativo della potenza di questa ondata di caldo nordafricana, senz’altro la più importante della stagione. Accanto a esso vi è una serie piuttosto numerosa di valori over +37/+38°C che sta interessando in lungo e in largo la penisola. Spiccano, infatti, ancora, i quasi +41°C, per l’esattezza +40,9°C, di Torano ... Leggi su meteoweb.eu

