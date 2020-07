Meghan Markle, sconfitta in tribunale: deve pagare 75 mila euro (Di giovedì 30 luglio 2020) Mano al portafogli. Meghan Markle si appresta a pagare oltre 75mila euro (67888 sterline) di spese legali dopo aver perso all’inizio di maggio il primo round della sua battaglia contro alcuni tabloid britannici. La duchessa di Sussex, infatti, ha portato in tribunale il Mail on Sunday e il suo editore per alcuni articoli pubblicati nel febbraio 2019 che mostravano alcune parti di una lettera che lei aveva scritto a mano a suo padre. Leggi su vanityfair

