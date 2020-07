La trama di Vite in Fuga, la fiction con Claudio Gioè e Anna Valle su Rai1 a settembre (Di giovedì 30 luglio 2020) Un family thriller ad alta tensione, questo è Vite in Fuga, la fiction che metterà insieme Claudio Gioè e Anna Valle per un totale di sei prime serate di Rai1 a partire proprio da settembre. Toccherà proprio alla coppia di volti noti rompere il ghiaccio lanciando la nuova stagione televisiva che arriva dopo una lunga pausa fatta di repliche, di programmi di attualità legati al Covid e di tanta informazione. Scritta da Filippo Gravino, Guido Iuculano, Giacomo Bendotti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi e Davide Serino, Vite in Fuga annovera nel cast anche attori come Giorgio Colangeli, Francesco Arca, Federica De Cola, Tobia De Angelis e Tecla Insolia, con la partecipazione di ... Leggi su optimagazine

