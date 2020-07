La storia di Emanuele e Marco picchiati dalla polizia a Roma (Di giovedì 30 luglio 2020) È al vaglio dei pm della Procura di Roma, che hanno formalmente aperto un fascicolo di indagine, l’informativa dei carabinieri relativa alla denuncia di un giovane di 23 anni che afferma di essere stato vittima di un pestaggio avvenuto dopo una lite stradale, la notte tra venerdì e sabato 25 luglio, per mano di un poliziotto in borghese. Il procedimento, in cui si ipotizzano i reati di tentata rapina e lesioni, è stato affidato al pm Roberto Felici. Della vicenda scrive oggi il quotidiano Leggo. La storia di Marco picchiato dopo una lite stradale dalla polizia a Roma Il giovane, che ha riportato ferite al labbro suturate con alcuni punti, ha presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di Porta Portese. In base al suo racconto, uno dei due agenti, ... Leggi su nextquotidiano

