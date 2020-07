Il Paradiso delle Signore: Silvia ha tradito Luciano con Umberto (Di giovedì 30 luglio 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signor puntata di oggi: Umberto è il vero padre di Federico. Ormai Luciano ha scoperto la verità sul tradimento di sua moglie Silvia. Quando il Cattaneo lo vede al Paradiso delle Signore decide di affrontare il Guarnieri. Intanto Marta sa come fermare lo sciopero nella fabbrica di Cosimo. Rocco bacia Marina, ma la ragazza si arrabbia… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap operaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Mov5Stelle : ?? #VillaggioRousseau #OlimpiadiDelleIdee Come (NON) fare un paradiso fiscale in Europa @FMCastaldo… - _happycactus_ : 'Troveremo delle alternative'. Ma con calma eh. 14/9, ma non hanno specificato di che anno. Cristo santo, il CEO d… - Vladimi33289864 : @matteosalvinimi Buongionro Senatore: in merito al suo post del 2015, che riporto, le volevo chiedere cosa ne pensa… - Nino_Paradiso : RT @JacopoVeneziani: Il Ratto di Proserpina, scolpito dal Bernini tra il 1621 e il 1622, è una delle sculture più celebri di tutta la stori… - Notiziedi_it : Gloria Radulescu de Il Paradiso delle Signore in ospedale per un malore? Lei: “Vittima degli sciacalli, scrivete ch… -