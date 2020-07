Il Durazzano piazza colpi in successione: preso anche Emanuele Rame (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDurazzano (Bn) – Altro ritorno gradito in casa Durazzano. Emanuele Rame ha raggiunto l’accordo con la società. Un accordo raggiunto in pochi giorni perché Emanuele ha sempre portato il Durazzano nel suo cuore, dopo l’esperienza vissuta nella nostra comunità alcuni anni fa. Attaccante esterno, classe 1987 è stato compagno di squadra di alcuni giocatori presenti in rosa ma soprattutto un punto di riferimento di mister Suppa durante l’esperienza di Cerreto. “Torno a casa – le prime parole pronunciate da Rame – Durazzano mi ha lasciato un ottimo ricordo, in questi anni l’ho sempre seguita da lontano e augurato che qualcuno si interessasse a fare ... Leggi su anteprima24

Pomigliano, firma un attaccante ex Afragolese ed Audax Cervinara

Colpo da novanta in casa Pomigliano: giunge alla corte di mister Enzo Carannante l'attaccante Alessio Befi, classe '87. Befi nel corso della precedente stagione ha vinto la Coppa Italia Eccellenza e i ...

