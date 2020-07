Ibrahimovic leader maximo (Di giovedì 30 luglio 2020) Top Chiesa (Fiorentina): prestazione da sogno per l’esterno d’attacco della Fiorentina. Dopo alcune settimane di relax, scatena il suo talento impossessandosi della trequarti avversaria. Realizza una tripletta di buona fattura. Il terzo goal, con un tiro a giro nell’angolo vale il prezzo del biglietto. Caputo (Sassuolo): cecchino autentico e di razza. Nel primo tempo ha le polveri bagnate e si divora un goal non da lui. Nel secondo è letale e realizza una doppietta. Raggiunge quota 21 reti in classifica cannonieri. Ibrahimovic (Milan): segna un’altra doppietta, fa segnare, domina, fa il regista offensivo, recupera palloni, incoraggia e sgrida i compagni. Un autentico allenatore in campo, un leader maximo che meriterebbe il rinnovo del contratto. Flop Soriano (Bologna): anello debole del centrocampo ... Leggi su ilnapolista

