Huawei, Chen: "Condivisione è la chiave per il post covid" (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 29 lug. - (Adnkronos) - Nel mondo post-covid "le agenzie di regolazione delle tlc e i produttori devono lavorare insieme per affrontare le sfide condivise emerse a causa della pandemia e creare un futuro più inclusivo per tutti". E' l'invito formulato da Catherine Chen, Senior Vice President e membro del Board di Huawei, in apertura della terza giornata del Better World Summit 2020, promosso dal colosso cinese e in corso a Shenzhen (ma seguito in webcast da migliaia di addetti ai lavori). La Chen ha sottolineato come in questa fase di ripresa "le TIC inevitabilmente ricoprono un ruolo chiave nei piani definiti dai vari governi. In Cina, ad esempio, nel piano per le nuove infrastrutture sono stanziati oltre 1000 miliardi di yuan per investimenti nel solo 5G nei prossimi ... Leggi su liberoquotidiano

