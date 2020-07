Hong Kong, il leader del movimento pro-democrazia Joshua Wong: “Escluso dalla corsa alle elezioni legislative” (Di giovedì 30 luglio 2020) L’attivista e leader del movimento pro-democrazia, Joshua Wong, è stato escluso dalle elezioni legislative 2020 come candidato. A fare l’annuncio è stato lo stesso Wong, che ha invitato i cittadini a non arrendersi a una delle repressioni più dure di Pechino che sta “escludendo di fatto i candidati pro democrazia dai gruppi progressisti ai partiti moderati tradizionali”. La colpa, racconta il leader, è di avere definitivo in pubblico la legge sulla sicurezza approvata da Pechino e che consente l’estradizione e l’arresto di chi la viola con atti di sedizione e pericolo per la sicurezza nazionale, “una legge draconiana”. Sono dodici, in tutto, i ... Leggi su ilfattoquotidiano

