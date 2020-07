Giancarlo Commare di SKAM Italia: «Le donne e la magia dello sputafuoco» (Di giovedì 30 luglio 2020) Giancarlo Commare, 29 anni, @GiancarloCommare: è Edoardo in «SKAM Italia». Qui, la versione completa dell'intervista pubblicata su GQ di luglio-agosto 2020. Sospendere la vita per qualche mese: che effetto ha avuto sugli under 30? «È stata un’esperienza importante, che ci ha dato la possibilità di riflettere sulle scelte passate, se rispondono ancora alle nostre necessità. Viviamo in sistema che ha svelato le sue fragilità: è bastato un niente perché crollasse tutto. Prima pensavo a quando avrei avuto i soldi per fare delle cose, ora ragiono su quelle che non mi interessano più. Come, forse, quella di comprare una macchina». Sente il bisogno di mettersi in azione? «Direi che ... Leggi su gqitalia

