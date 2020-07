Formula 1, Timo Glock convinto: “Vettel avrebbe dovuto fare come Schumacher una volta arrivato in Ferrari” (Di giovedì 30 luglio 2020) A pochi mesi dalla conclusione del rapporto tra Sebastian Vettel e la Ferrari, l’aria che si respira a Maranello è ormai di rassegnazione, visto che il tedesco e la Rossa non raggiungeranno il proprio obiettivo di vincere insieme neanche nel 2020. Quinn RooneyUn rapporto pieno di alti e bassi quello tra il quattro volte campione del mondo e il Cavallino, gravato da alcune lacune che Timo Glock ha provato a individuare. L’ex driver della Toyota ha analizzato la situazione Vettel, esprimendo il proprio punto di vista: “Vettel non ha mai avuto la possibilità di costruirsi un team vincente e su misura in Ferrari attorno a sé come era avvenuto con Schumacher. In questo avrebbe potuto trarre giovamento dall’avere un manager da mandare in avanscoperta senza ... Leggi su sportfair

