Formia | positivo al Coronavirus un altro dipendente del comune

Formia, nei giorni scorsi a seguito di un caso di positività da parte di una dipendente del comune sono stati effettuati i test a tutto il personale ed agli amministratori. Gli esiti, su un campione di 200 test, hanno evidenziato la presenza di anticorpi in due persone per le quali è stato effettuato un tampone. Per una di esse il tampone è risultato positivo, l'Asl e l'amministrazione comunale sono al lavoro per ricostruire il link epidemiologico. La sindaca della città sottolinea che il dipendente sta bene e che è in isolamento domiciliare.

