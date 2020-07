Elisa Isoardi: «Auguro il massimo ad Antonella Clerici. Spero mi inviti nei suoi programmi, io la inviterò nei miei» (Di giovedì 30 luglio 2020) Elisa Isoardi Dal prossimo settembre, si sa, Elisa Isoardi non sarà più al timone de La Prova del Cuoco, sostituita da E’ Sempre Mezzogiorno, nuovo show di Antonella Clerici. La conduttrice piemontese si mostra serena riguardo al suo futuro professionale e in una chiacchierata con Nuovo Tv spiazza con un appello rivolto proprio alla Clerici: “per il tuo programma chiama i cuochi che hanno lavorato con me quest’ultimo anno. Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda e ti darebbero grande soddisfazione”. Elisa sembra tenerci e aggiunge: “Mi dispiacerebbe proprio tanto se Antonella non lo facesse”. Un desiderio che appare di non facile realizzazione almeno nella sua interezza. Il ... Leggi su davidemaggio

