Ecco il Johnny Cash più sottovalutato con Paul McCartney, Fogerty e Bono - (Di giovedì 30 luglio 2020) Antonio Lodetti Tornano alla luce gli anni della "Mercury" con inediti, rarità e tanta classe Johnny Cash, si sa, è una leggenda popolare ma ha vissuto anche periodi critici non solo umanamente ma anche artisticamente. Nato musicalmente alla gloriosa Sun records di Sam Phillips (l'uomo che lanciò Elvis), Cash è passato poi con successo a una major come la Columbia, ma alla fine degli anni Settanta la sua vena compositiva languiva e gli ultimi dischi per l'etichetta non erano particolarmente ispirati fatti salvi capolavori come Rockabilly Blues. Così nel 1986 il produttore Jack Clement lo porta alla Mercury, dove inciderà fino al 1991, prima di rilanciare alla grandissima la sua carriera con il produttore Rick Rubin. Il fecondo periodo trascorso alla Mercury viene ora messo in ordine e ... Leggi su ilgiornale

oceansovswift : Questa canzone mi fa pensare a Gyro e Johnny, ecco l'ho detto - Johnny__Love : @huchukato Ecco ahahhahaha - topolina12 : #TemptationIsland Ecco la risposta italiana a Johnny Depp???????????? - menameehh : @ilBarby @Johnny__Love a livello di qualità la folletto è mille volte meglio. Ha anche più funzioni. Però ecco, l'ultimo modello costa 1000?? - mau_ri23 : @Johnny__Love Ah cazzo, ecco cosa devo prenotare -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco Johnny Ecco il Johnny Cash più sottovalutato con Paul McCartney, Fogerty e Bono ilGiornale.it Tutte le storie d'amore di Johnny Depp bastano per capire la fine del matrimonio con Amber Heard?

Un processo brutto, quello che ha visto l'uno contro l'altro gli ex coniugi Johnny Depp ed Amber Heard. Un processo brutto e, da una parte, dall'altra o da entrambe, pieno di bugie, abusi e violenza.

Amber Heard: "Il processo di Johnny Depp è stato molto doloroso per me"

L'attrice Amber Heard ha avuto l'ultima parola nelle scorse ore sul finire del processo per diffamazione dell'ex marito Johnny Depp, conclusosi in attesa della sentenza. La star di Aquaman ha rilascia ...

Un processo brutto, quello che ha visto l'uno contro l'altro gli ex coniugi Johnny Depp ed Amber Heard. Un processo brutto e, da una parte, dall'altra o da entrambe, pieno di bugie, abusi e violenza.L'attrice Amber Heard ha avuto l'ultima parola nelle scorse ore sul finire del processo per diffamazione dell'ex marito Johnny Depp, conclusosi in attesa della sentenza. La star di Aquaman ha rilascia ...